Derbide KSK şov

TFF 3. Lig 2. Grup'ta kritik Ege derbisinde Karşıyaka üst üste üçüncü galibiyetini en yakın rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı taraftarı önünde gol yağmuruna tutarak aldı, bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışını sürdürdü: 6-0. 12'de sağ kanatta hareketlenen Erdem'in ortaladığı topu Enes Nalbantoğlu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0. 18'de gelişen Karşıyaka atağında ceza alanında Enes'in şutu üst direkten döndü. 45+1'de fark 2'ye çıktı. Sol kanattan ceza sahasına girip sıfıra inen Fatih Taşdelen dar açıdan müthiş vurdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

SON 10 DAKİKADA 4 GOL

82'de Mehmet ceza sahasında önünde bulduğu topla kaleciyi avladı: 3-0. 84'te çalımlarla ceza sahasına giren Fatih'in pasında Enes gelişine vuruşla farkı dörde çıkardı: 4-0. 88'de Kaf-Kaf yine Enes-Fatih işbirliğiyle ceza sahasına girerken bu kez Fatih, Enes'in pasını bomboş ağlara yolladı: 5-0. 90+2'de sağdan sıfıra inen Bilal skoru ilan etti: 6-0.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Karşıyaka taraftarı, kritik Efeler 09 derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. Müsabakadan önce Alsancak'ta toplanan 12. adam, yağmura rağmen takımlarının yanında yer aldı. Geçen hafta direkt rakiplerin puan kaybıyla şampiyonluk için yeniden umutlanan yeşil-kırmızılı taraftarlar, müsabakanın ilk düdüğüyle birlikte marşlar ve besteler söyleyerek takımı ateşlemek için bir dakika susmadı. Az sayıda Efeler 09 taraftarı ise Aydın'dan İzmir'e gelerek takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini aldı.

KRİTİK RANDEVUDA KADROLAR DEGİSTİ

Kritik Ege derbisinde Karşıyaka ve Efeler 09'un karşı karşıya geldiği maçta teknik direktörler sahaya ilk 11'lerinde yaptıkları değişikliklerle çıktı. Ev sahibi Kaf-Kaf'ta teknik direktör Erkan Sözeri geçen hafta oynanan 1954 Kelkit maçından farklı olarak 2 değişiklik yaparken, Adnan'ın yerine Ferdi'yi, Mustafa'nın