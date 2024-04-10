KSK’ye prim dopingi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste üç galibiyetle son 3 hafta öncesi şampiyonluk yarışını sürdüren Karşıyaka'ya 6-0'lık Efeler 09 SFK zaferi sonrası Başkan İlker Ergüllü'den dev prim morali geldi. Ligde 4 sezon sonra Play-Off oynamayı şimdiden garantilerken, yıllar sonra ilk kez camiaya şampiyonluk heyecanı yaşatan Kaf-Kaf'ta Başkan Ergüllü takıma hafta içinde oynanan Kelkit Hürriyetspor ve Efeler maçının zamlı galibiyet primlerini haftanın ilk gününden yatırıp moral dopingi yaptı. Primlere Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova da katkı verdi.

MUSTAFA TAŞOVA DA KATKI YAPTI

Karşıyaka'da iç sahada 10, deplasmanda 15 bin TL olan primler iç-dış 20 bin TL'ye çıkartılırken takım iki galibiyet için 40'ar bin TL ödül aldı. İlker Ergüllü ve Şube Başkanı Mustafa Taşova, bu hafta İstanbul'daki Bulvarspor deplasmanında ise şimdiden galibiyet primlerini 30 bin TL'ye yükseltip takımı motive etti. Daha önce hakediş ödemelerini de yapan Karşıyaka, Turgutluspor, Efeler 09 SFK gibi rakipleri sıkıntılar yaşarken şampiyonluk için sezonun final haftalarına mali olarak oldukça moralli girdi. 21 Şubat'ta yönetim içinden başkanlığı devralan İlker Ergüllü takıma daha önce özel şampiyonluk primi de belirlemişti.

BARIŞ SAĞIR CEZALI ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Karşıyaka'da bu hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Bulvarspor maçı hazırlıkları sürerken, Barış Sağır Efeler 09 SFK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan Barış, İstanbul deplasmanında pazar günkü maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Erkan Sözeri ön libero pozisyonu için kadrodan başka bir alternatif arayışına girerken, üç oyuncu da ceza sınırında yer alıyor. KSK'de kaleciler Hasan Sürmeli ve Haydar Yılmaz ile santrfor Fatih Taşdelen'in üçer sarı kartı bulunuyor.