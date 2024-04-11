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Karşıyaka’nın muhteşem ikilisi

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’nın muhteşem ikilisi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta art arda 3 galibiyetle şampiyonluk umutlarını koruyan Karşıyaka'yı Enes Nalbantoğlu ve Fatih Taşdelen ikilisi sırtlıyor. Efeler 09 SFK'yı taraftarı önünde 6-0'la geçen Kaf-Kaf'ta attıkları 2'şer golle zaferin mimarları olan ikili, son haftalarda takımlarına hayati puanlar kazandırdı. Sezon başında kadrosunda 4 santrfor olmasına rağmen Emre Gemici'nin satılması, Adem Büyük'ün kadrodan elenmesi, Yasin Ozan'ın da sakatlanmasıyla tek kalan Fatih Taşdelen suskun kaldığı dönemin ardından açıldı. Yeşil-kırmızılı kadroda 2021-2022'nin devre arasından beri değişmeyen tek isim olan yıldız futbolcu son iki maçta 4 gol attı. Fatih gol sayısını 10'a çıkarırken, Enes ise 12 kez fileleri sarstı.
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