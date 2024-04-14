Karşıyaka deplasmanda 3-2 kazandı

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Karşıyaka, konuk olduğu Bulvarspor'u 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Hakan Yurtseven, Mehmet Sonay, Gürcan Uslu
Bulvarspor: Furkan Yardım, Furkan Çetinkaya, Emin Kaan Arslan, Ferhat Şenses (Ali Efe Çördek dk. 46), Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Ahmed Kağan Gürbüz dk. 46), Ali Can Özer (Muhammed Kurt dk. 90), Umut Sönmez (Furkan Çölik dk. 90), Kaan Güdü, Osman Arslantaş, Vural Altan
Teknik Direktör: Oktay Akgül
Karşıyaka: Hasan Sürmeli, Erdem Gökçe (Alpay Koldaş dk. 73), Ferdi Burgaz (Arda Gülmez dk. 83), İsmail Güner, Erdinç Çepoğlu, Bilal Ceylan, Emre Keleşoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (Hakan Erçelik dk. 63), Enes Nalbantoğlu, Sefa Küpeli, Fatih Taşdelen (Adnan Emir Koldere dk. 83)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Fatih Taşdelen (dk. 31), Bilal Ceylan (dk. 32), Enes Nalbantoğlu (dk. 61) (Karşıyaka), Ali Efe Çördek (dk. 56), Kaan Güdü (dk. 71) (Bulvarspor)
Sarı kartlar: Burak Diker (Bulvarspor), Enes Nalbantoğlu, Emre Keleşoğlu, Sefa Küpeli (Karşıyaka)