  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka deplasmanda 3-2 kazandı

Karşıyaka deplasmanda 3-2 kazandı

TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Bulvarspor karşılaştı. Yeşil-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı maçı 3-2'lik skorla kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

İHA
Karşıyaka deplasmanda 3-2 kazandı

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Karşıyaka, konuk olduğu Bulvarspor'u 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Hakan Yurtseven, Mehmet Sonay, Gürcan Uslu

Bulvarspor: Furkan Yardım, Furkan Çetinkaya, Emin Kaan Arslan, Ferhat Şenses (Ali Efe Çördek dk. 46), Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Ahmed Kağan Gürbüz dk. 46), Ali Can Özer (Muhammed Kurt dk. 90), Umut Sönmez (Furkan Çölik dk. 90), Kaan Güdü, Osman Arslantaş, Vural Altan

Teknik Direktör: Oktay Akgül

Karşıyaka: Hasan Sürmeli, Erdem Gökçe (Alpay Koldaş dk. 73), Ferdi Burgaz (Arda Gülmez dk. 83), İsmail Güner, Erdinç Çepoğlu, Bilal Ceylan, Emre Keleşoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (Hakan Erçelik dk. 63), Enes Nalbantoğlu, Sefa Küpeli, Fatih Taşdelen (Adnan Emir Koldere dk. 83)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Fatih Taşdelen (dk. 31), Bilal Ceylan (dk. 32), Enes Nalbantoğlu (dk. 61) (Karşıyaka), Ali Efe Çördek (dk. 56), Kaan Güdü (dk. 71) (Bulvarspor)

Sarı kartlar: Burak Diker (Bulvarspor), Enes Nalbantoğlu, Emre Keleşoğlu, Sefa Küpeli (Karşıyaka)

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA