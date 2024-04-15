Karşıyaka doludizgin

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda konuk olduğu Bulvarspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-kırmızılılar 31. dakikada Fatih Taşdelen, 32. dakikada ise Bilal'in kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İzmir temsilcisi 56. dakikada Ali Efe'nin golüne engel olamazken, cevap gecikmedi. Kaf-Kaf'ta takımın en skorer ismi Enes Nalbantoğlu 61. dakikada farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3. Ev sahibi ekip 71'de Kaan Güdü ile farkı 1'e indirse de Karşıyaka skoru korudu ve sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi. Galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı başaran yeşil-kırmızılılar, lider Batman Petrolspor'un iki puan kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılırken ligin bitimine iki hafta kala farkı 3'e indirdi.