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Karşıyaka doludizgin

Yeşil-kırmızılılar deplasmanda İstanbul ekibini Fatih Taşdelen, Bilal ve Enes’in golleriyle geçti, zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka doludizgin
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda konuk olduğu Bulvarspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-kırmızılılar 31. dakikada Fatih Taşdelen, 32. dakikada ise Bilal'in kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İzmir temsilcisi 56. dakikada Ali Efe'nin golüne engel olamazken, cevap gecikmedi. Kaf-Kaf'ta takımın en skorer ismi Enes Nalbantoğlu 61. dakikada farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3. Ev sahibi ekip 71'de Kaan Güdü ile farkı 1'e indirse de Karşıyaka skoru korudu ve sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi. Galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı başaran yeşil-kırmızılılar, lider Batman Petrolspor'un iki puan kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılırken ligin bitimine iki hafta kala farkı 3'e indirdi.
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