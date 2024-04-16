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Hesaplar zirve için

KSK, 51 puanla 3. sırayı garantilerken son iki haftada 3 puan önündeki lider Batman Petrol ve bir puan geriden takip ettiği Elazığspor’u geçmeyi planlıyor

HABER MERKEZİ
Hesaplar zirve için

TFF 3. Lig 2. Grup'ta birkaç hafta önceye kadar yarışta havlu atma aşamasına gelmişken müthiş bir çıkış yapan Karşıyaka, üst üste dördüncü galibiyetini Bulvarspor'u deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Grupta 51 puana ulaşarak Play-Off'un ilk iki turunda kendisine saha avantajı sağlayacak üçüncü sırayı elde etmeyi matematiksel olarak garantileyen KSK, 54 puanlı lider Batman Petrolspor'la arasındaki farkı 3'e, ikinci sıradaki Elazığspor'la ise 1'e düşürdü. Yeşil-kırmızılılar, yakaladığı müthiş seriyi son iki maça taşıyıp rakiplerinin olası kayıplarıyla direkt lider olarak 2. Lig'e çıkmanın hesaplarını yapmaya başladı. Kaf-Kaf, bu hafta düşme hattındaki Hacettepe'yi ağırlarken kulağı da Batman'ın Pazar'la, Elazığ'ın da amatöre düşmesi kesinleşen Sapanca ile oynayacağı maçlarda olacak.

KULAĞI RAKİPLERİNDE

Yeşil-kırmızılılar, Hacettepe ve son hafta Sapanca'yla oynayacağı maçları da kazanarak iki rakibinin takılmasını bekleyecek. Batman Petrol son hafta Turgutluspor ile Elazığspor ise Eynesil Bld'yle dışarda oynayacak. Son 6 yıldır yer aldığı 3. Lig'den kurtulmak isteyen KSK, zirve ve ikincilik hedefini kaçırsa da dört sene sonra ilk kez garantilediği Play-Off'tan hedefine ulaşmaya çalışacak.

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