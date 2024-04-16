Hesaplar zirve için

TFF 3. Lig 2. Grup'ta birkaç hafta önceye kadar yarışta havlu atma aşamasına gelmişken müthiş bir çıkış yapan Karşıyaka, üst üste dördüncü galibiyetini Bulvarspor'u deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Grupta 51 puana ulaşarak Play-Off'un ilk iki turunda kendisine saha avantajı sağlayacak üçüncü sırayı elde etmeyi matematiksel olarak garantileyen KSK, 54 puanlı lider Batman Petrolspor'la arasındaki farkı 3'e, ikinci sıradaki Elazığspor'la ise 1'e düşürdü. Yeşil-kırmızılılar, yakaladığı müthiş seriyi son iki maça taşıyıp rakiplerinin olası kayıplarıyla direkt lider olarak 2. Lig'e çıkmanın hesaplarını yapmaya başladı. Kaf-Kaf, bu hafta düşme hattındaki Hacettepe'yi ağırlarken kulağı da Batman'ın Pazar'la, Elazığ'ın da amatöre düşmesi kesinleşen Sapanca ile oynayacağı maçlarda olacak.

KULAĞI RAKİPLERİNDE

Yeşil-kırmızılılar, Hacettepe ve son hafta Sapanca'yla oynayacağı maçları da kazanarak iki rakibinin takılmasını bekleyecek. Batman Petrol son hafta Turgutluspor ile Elazığspor ise Eynesil Bld'yle dışarda oynayacak. Son 6 yıldır yer aldığı 3. Lig'den kurtulmak isteyen KSK, zirve ve ikincilik hedefini kaçırsa da dört sene sonra ilk kez garantilediği Play-Off'tan hedefine ulaşmaya çalışacak.