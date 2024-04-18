KSK’den suni çim isyanı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın teknik direktörü Erkan Sözeri, suni çim isyanında bulundu. Sözeri, Bulvarspor maçında suni çimden dolayı yaşadıkları sorunları dile getirirken "Alsancak Stadyumu'na harika bir zemin var. Biz gidiyoruz suni çimlerde oynuyoruz. Cenk Ahmet sakattı yeni dönüyor ama daha hazır değil. Şeref, Fatih, Ferdi, Erdem, Yasin Ozan sakatlandı. Takımın yarısı yok şu anda. Bu konuda federasyonun bir adım atmasını bekliyoruz. Suni çime izin vermesin" ifadelerini kullandı.

"ZİRVEDEN VAZGEÇMEDİK"

Hafta sonu oynayacakları Hacettepe 1945 maçına yönelik konuşan Sözeri, "Rakibimiz düşme hattında. Geçen hafta içeride yara aldı. Şimdi daha dikkatli oynayacaklardır ama biz her şeye hazırlıklıyız. Hala birinci ve ikinci olmaktan vazgeçmedik. Biz altı puan alıp rakiplerimizin sonuçlarını bekleyeceğiz" dedi.

ÜÇ FUTBOLCU ZEMİN KURBANI

Karşıyaka, son oynadığı Bulvarspor maçında zemin yüzünden 3 tane kurban verdi. Eyüp'ten kiralanan Erdem'in çapraz bağları koparken golcü oyuncu Fatih Taşdelen'in suni çim yüzünden bileğinin döndüğü belirtildi. Sol bek Ferdi Burgaz ise arka adalesinden sakatlandı. Taşdelen ve Burgaz'ın Hacettepe maçına yetişip yetişmeyecekleri belirsizliğini korurken, Erdem ise bir operasyon geçirecek.