Önce 2. lig sonra stat

İzmir'in en köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü, 25 yıldır kendi stadyumuna kavuşmak için verdiği mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. İlk ihalesi 2014 yılında yapılan, 2015'te ise temelleri atıldıktan sonra hiçbir işlem yapılmayan Yalı'daki arazi atıl bir şekilde kalırken, 31 Mart'taki yerel seçimlerden önce bu durumla alakalı hareketli günler yaşandı. Eski Karşıyaka Belediye Başkanı ve şimdiki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, stadyumun yapımı için sözler verirken, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü de konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

"ARTIK KAVUŞMAK İSTİYORUZ"

Şampiyon olarak üst lige çıkmanın stadyum konusunda önemli bir adım olacağını vurgulayan Ergüllü, "Futbol takımımızı üst lige atarsak, stadyum konusunda elimizin güçleneceğini ve siyasi olarak bize destek olan kişilerin de bu güçle elinin rahatlayacağını düşünüyorum. Hamza Dağ başkan da bu olayın üzerinde ciddi bir şekilde duruyor. Biz sadece bize destek olmalarını ve Karşıyaka'nın stadyumuna kavuşmasını istiyoruz. Bunun için tüm girişimlere başlayacağız. Ama öncelik, ligin tamamlanması ve kulüpteki kendi seçimimizi bitirmemiz. Kısa bir sürede değişimler olmasa da önümüzdeki sezondan itibaren bir şeylerin başlayacağını söyleyebiliriz" dedi.