Kaf-Kaf’ta forvet krizi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da forvet krizi yaşanıyor. Sezon başında hücumda oyuncu bolluğu nedeniyle forma savaşının kızıştığı Kaf-Kaf'ta Emre Gemici'nin Kepezspor'a transfer olması, Adem Büyük'ün kadro dışı kalması, Yasin Ozan'ın çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu erken kapatmasıyla yeşil-kırmızılı ekip sorun yaşamaya başladı. Son olarak Bulvarspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Fatih Taşdelen'in de eksilmesiyle teknik direktör Erkan Sözeri, B planını devreye soktu.

EMRE VEYA ARDA OYNAYABİLİR

Sezon başında ön bölgedeki alternatif kadronun daralması nedeniyle deneyimli çalıştırıcı altyapıya sarıldı. Sözeri'nin yarın oynanacak Hacettepe 1945 karşılaşmasında ön bölgeye Enes Nalbantoğlu'nun yanına altyapı çıkışlı 20 yaşındaki Emre Özsarı veya 19 yaşındaki Arda Gülmez'i yerleştireceği ifade edildi. Genç hücumcu Özsarı, 2 sezondur Karşıyaka formasıyla yalnızca 8 maça çıkarken, Gülmez ise yeşil-kırmızılı formayla toplam 7 maça çıktı.

KARŞIYAKA KAPALI GİŞE

Dört yıl sonra Play-Off oynamayı garantileyen ve son 2 hafta öncesi yıllar sonra ilk kez taraftarının şampiyonluk umutlarını canlı tutan Karşıyaka, yarın Hacettepe 1945 maçını kapalı gişe oynayacak. Hacettepe randevusunun hafta başında satışa sunulan biletleri büyük oranda tükendi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maç öncesi piyasaya sürülen maraton alt ve numaralı alt tribün biletleri satılırken, maraton üst kısımda da az sayıda bilet kaldı. Maç günü numaralı üst tribünün de açılıp 15 bin kapasiteli stadın büyük oranda dolması bekleniyor.