Karşıyaka sevinemedi

TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta bir üst lig hedefleyen Karşıyaka evinde kümede kalma mücadelesi veren Hacettepe 1945 ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında havlu attı. 68'de orta sahada Karşıyakalı Emre'nin hatalı pasında topla buluşan Ataberk'in ara pasında defansın arkasına koşu yapan Mehmet Akyüz, ceza sahasına girip plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 90+3'te sağdan Cenk Ahmet'in kullandığı kornerde iyi yükselen Batuhan topu kafayla kaleye gönderdi, defansın çıkardığı topu genç futbolcu takip ederek tamamladı: 1-1. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Grupta 4 maçlık galibiyet serisi sona eren ve bitime 1 hafta kala normal sezonu 3. sırada bitirmesi kesinleşen 52 puanlı Karşıyaka Play- Off'lardan hedefine varmaya çalışacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı dolduran binlerce Karşıyakalı taraftar mücadeleden sonra futbolcuları alkışlarla uğurlayıp şampiyonluk için söz istedi.