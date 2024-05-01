Kaf-Kaf’ın derdi eksikler

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın Play- Off'un ilk turunda Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacağı maça bilenen Karşıyaka'nın tek sıkıntısı takımdaki sakatların çokluğu. Çapraz bağları kopan takımın önemli isimleri golcü Yasin Ozan ve sağ bek Erdem'in sezonu daha önce kapattığı Kaf- Kaf'ta adale yırtığı meydana gelen orta saha Sefa da son hafta öncesi sezonu kapatırken, sol bek Ferdi ise henüz iyileşmedi. Eksiklerine rağmen rakibiyle tek maç eleme usulüne göre oynayacağı ilk tur randevusunu kazanıp 2'nci Lig yoluna devam etmekten başka hedefi olmayan Karşıyaka'da taraftarın biletlere yoğun ilgisi de sürüyor.

EMRE GEMİCİ PİŞMANLIĞI

Yeşil-kırmızılılar Alsancak Stadı'nı yarın yine tıklım tıklım dolduracak. Karşıyaka'da 1.5 sezon forma giydikten sonra bu yıl ilk 11'de süre alamadığı için ayrılmak isteyip devre arasında 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyon olan Kepez Belediyespor'a satılan Emre Gemici yalnız yarım sezonda krallık tacını başına taktı. Tecrübeli santrfor şampiyonluğa taşıdığı Antalya temsilcisinde 14 maçta 16 gol atarken yalnız yarım sezonda 3'üncü Lig 1'inci Grup'un gol krallığı yarışında zirveyi elde etti.

TARAFTAR SEFERBERLİK BAŞLATTI

Karşıyaka'da takımın son haftalarda yükselen ivmesi ve Play-Off için bileti kapması sonrası taraftarlarda seferberlik başlattı. Yeşil-kırmızılı renklere gönül verenler, takımın yarın Anadolu Üniversitesi karşısında çıkacağı tarihi maç öncesinde hazırlıklara başladı. Biletlere yoğun bir talep gösteren yeşil-kırmızılıların görsel şölen hazırlığı da yaptığı ifade edildi. Taraftarların Hacettepe SK maçında olduğu gibi tüm stadı doldurması bekleniyor.