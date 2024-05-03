Kaf-Kaf’tan erken veda

TFF 3. Lig Play-Off ilk turunda Karşıyaka sahasında Anadolu Üniversitesi'ni ağırladı. Karşılaşmaya iki ekip de hızlı başladı. 4. dakikada sakatlık yaşayan Erdinç maça devam edemedi. Karşıyaka sahada 10 kişi olduğu anlarda ilk tehlikesini yarattı. Enes'in pasında soldan hareketlenen Barış'ın sert ortası kalecide kaldı. 7. dakikada Erdinç'in yerine oyuna Alpay girdi. 10'da Bilal'in ortasında Fatih'in penaltı noktası yakınlarından yaptığı kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Maçta ilk 20 dakika geride kalırken rüzgar da etkisini artırdı ve tempo düştü. Zaman zaman gerilimin yükseldiği karşılaşmanın 32. dakikasında Enes'in pasında sağ çaprazda Fatih'in gelişine şutu üstten auta çıktı. 38'de Anadolu Üniversitesi'nin kullandığı kornerde savunmadan seken top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.

FIRSATI DEĞERLENDİRDİLER

İkinci yarıda iki ekip de daha etkili ataklar yaptı. 57'de Anadolu Üniversitesi serbest vuruş kazandı. Umut'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Hasan topu köşeden çeldi. Devam eden tehlikede Umut'un sol çaprazdan uzak direğe plasesini yine kaleci Hasan kurtardı. 64'te KSK gole çok yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Enes rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Köşeye giden topu kaleci Şener çeldi. 69'da Deniz rakibinden aldığı topla Anadolu Üni. atağını başlattı. Deniz'in pasında soldan hareketlenen İbrahim'in plasesi köşeden ağlara gitti: 0-1. 90+2'de yapılan ortada savunmadan seken topa Fatih dokunamadı. Maç 0-1 sona erdi ve Anadolu Üniversitesi turu atlayan taraf oldu.

SÖZERİ DÖRT HAMLE YAPTI

YEŞİL-KIRMIZILILARIN deneyimli çalıştırıcısı Erkan Sözeri Eskişehir temsilcisi karşısında sahaya ilk 11'de yaptığı 4 değişiklikle çıktı. Sözeri, normal sezonun son lig maçında iptal olan Sapanca Gençlikspor karşısında görev verdiği Batuhan'ın yerine İsmail'i, Emre Can'ın yerine Emre Keleşoğlu'nu, Alpay'ın yerine Erdinç'i ve Mertcan'ın yerine ise Fatih Taşdelen'i ilk 11'e monte etti.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK TEPKİ VARDI

KARŞILAŞMANIN bitiş düdüğüyle birlikte Karşıyakalı futbolcular yıkılırken, tribünlerde ise büyük tepki vardı. Taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Tribünleri dolduran futbolseverler Anadolu Üniversitesi futbolcularını alkışlarken, kendi takımlarının oyuncularını ise yuhaladı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

KARŞIYAKA'NIN Mustafa Denizli Stadı'nda Anadolu Üniversitesi'ni ağırladığı maçta tribünler tıklım tıklım doldu. Yeşil-kırmızılı taraftarlar sezon boyunca olduğu gibi yine tribünlere akın ederken, stadyumda adeta şölen havası esti. Karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takıma tam destek veren taraftarlar bir an olsun susmadı ve görevini yine fazlasıyla yaptı.