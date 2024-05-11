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Haberler Karşıyaka Karşıyakalı Ferdi’ye Süper Lig kancası

Karşıyakalı Ferdi’ye Süper Lig kancası

HABER MERKEZİ
Karşıyakalı Ferdi’ye Süper Lig kancası
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona şampiyonluk inancıyla başlayan; fakat istediği sonuçları alamayınca Play-Off'tan üst lig hedefine ulaşmaya çalışan Karşıyaka, buradan da eli boş döndü. Yeşilkırmızılı takım bu sezon birçok genç oyuncuya süre verirken, bu oyunculardan da altyapı patentli Ferdi Burgaz, kısa bir sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine başardı. Birçok Süper Lig kulübünün sezon başından beri takip ettiği Ferdi Burgaz için sezon içerisinde kulüplerin ilgisi olsa da, yönetim sezonu sonunu işaret etmişti. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte içerisinde Süper Lig takımlarının da olduğu birçok kulüp tekrar Karşıyaka'nın kapısını çaldı ve oyuncunun durumunu sormaya başladığı ifade edildi. İzmir ekibinin de, 30 Haziran 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan genç oyuncudan bonservis ücreti kazanıp, bir sonraki satıştan da para kazanmayı hedeflediği öğrenildi.
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