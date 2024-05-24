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Karşıyaka’da Ergüllü aday

Haziran’da seçime gidecek KSK’de mevcut başkan yeniden kolları sıvadı

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da Ergüllü aday
KONGRE sürecine kilitlenen Karşıyaka'da bir süredir karar aşamasında olan Başkan İlker Ergüllü adaylığını açıkladı. 1 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan yeşilkırmızılılarda sezon içinde liglerin bitmesine kısa süre kala başkanlığı devralan Ergüllü, bu kez kendi ekibiyle üyelerin oylarıyla göreve gelmek için kolları sıvadı. Ergüllü, "Sportif başarının yanında finansal başarıyı da yakalamak istiyoruz. Stadımız ve tesislerimize mutlaka kavuşmak istiyoruz. Tesisleşip kalıcı gelirlere sahip olan, kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olacak" dedi.
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