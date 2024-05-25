Kaf-Kaf’ta tarihi uzlaşma

SEÇİMLİ olağan genel kurulunu 1 Haziran Cumartesi günü yapacak Karşıyaka'da adaylığa hazırlanan başkan İlker Ergüllü ve kulübün eski başkanı Turgay Büyükkarcı buzları eritti. Geçen yıl mali kongre ve olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde aralarındaki ipler gerilen ikili tarihi uzlaşıya vardı. Karşıyaka'yı 5.5 yıl aralıksız yönettikten sonra koltuktan inen Büyükkarcı, Ergüllü ile anlaşarak kulüpten alacağından feragat etti. Yönetim adına başkan İlker Ergüllü ve Turgay Büyükkarcı arasındaki mutabakata göre Büyükkarcı, kulüpten 29 milyon TL'nin üzerindeki alacağını talep etmeyecek.

BASIN TOPLANTISI YAPACAKLAR

BÜYÜKKARCI, alacağı karşılığında yeşil-kırmızılılara 3 yıllık forma reklamı verip, Alsancak Stadı'nda loca, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda da VIP koltuklar alacak. Turgay Büyükkarcı, geçen yıl kendi döneminde büyük bir kriz yaratan kripto paralardan kendisinde bulunan 52 milyonluk coinden de feragat edecek. Seçim arifesinde buzları eriten Ergüllü ve Büyükkarcı, haftaya bu konuda ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

KARSIYAKA'DA SPORTİF DİREKTÖR KORHAN ÖZEN GİTTİ

KARŞIYAKA'DA sportif direktör Korhan Özen istifa etti. Özen, açıklamasında, "Üst üste yaşanan yönetim değişiklikleri ve elimizde olmayan sebepler nedeniyle istikrarlı bir çalışma ortamı yaratamadık. Gururla yürüttüğüm, kutsal olarak gördüğüm görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım" dedi.