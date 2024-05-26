KAF-KAF’ta Ergüllü’nün listesi hazır

İZMİR'İN en köklü spor kulübü Karşıyaka'da 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçimli olağan genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, yönetim listesini de belirledi. Geçen sezon olağanüstü kongrede asbaşkan olarak yönetimde görev alıp şubat ayında yönetimin içinden başkanlığa getirilen Ergüllü, ilk kez kendi ekibiyle göreve gelmek için çalışmalarını sürdürürken A takımını da belirledi.

BÜYÜK ORANDA NETLEŞTİ

İlker Ergüllü'nün geniş listesinde mevcut yönetimden Mustafa Karabağlı, Gökhan Şensan, İlker Akpınar, Bülent Kural, Rıdvan Gürgönül, Sertaç İnamlık, Berrin Baysak'ın yanı sıra eski başkan Turgay Büyükkarcı döneminde de yönetimde olan Mehmet Yaya, Kazım Türk, Yaşar Holding'i temsilen yine Büyükkarcı yönetimine de giren Levent Dağhan, mevcut şube başkanı olan Mustafa Taşova'nın oğlu Metehan Taşova, basketbol altyapı başkanı olan Hatice Özalp gibi isimlerin yer alacağı öğrenildi.