KSK’de Akçay tamam

TFF 3. Lig'de yeni sezonda senelerdir süren şampiyonluk ve üst lige yükselme hasretine son vermeyi tek hedefi olarak belirleyen Karşıyaka, teknik direktörlük için Mustafa Reşit Akçay'la anlaşma sağladı. Önceki gün İzmir'e gelerek Karşıyaka yönetimiyle masaya oturan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adamla her konuda anlaşıldı. Yeşil-kırmızılılarda Mustafa Reşit Akçay'ın futbol bilgisi, görüşleri ve Karşıyaka'yla ilgili planlarıyla yönetimi çok etkilediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı bugün sözleşmeye imza atarak işbaşı yapacak.