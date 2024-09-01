KSK’den Umut ve Uğur atağı

TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında 7 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka'da transfer hareketliliği sürüyor. Deneyimli stoper Onur Akbay ve tecrübeli sol bek Gökhan Meral'le anlaşma aşamasında olan Kaf-Kaf'ın, hedefinde iki isim daha var. Yeşil-kırmızılıların Arnavutköy Belediyespor'da oynayan santrafor Umut Aydın ve Keçiörengücü'nden ayrılan sağ bek Uğur Akdemir'i transfer listesine aldığı öğrenildi. Geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Keçiörengücü'de forma giyen ve bonservisi elinde olan oyuncunun menajerler vasıtasıyla KSK'ye önerildiği ve son kararı teknik heyetin vereceği öğrenildi.

MERSİN'DE İSTİYOR

Hücumda görev yapan 27 yaşındaki Umut ise geçen sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul ekibiyle ligde 13 maçta 5 gol attı. Türkiye Kupası'nda ise şans bulduğu 2 karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısını gösterdi. Uğur gibi boşta olan Umut'la 2. Lig'de mücadele eden Mersin İY'nin de ilgilendiği öğrenildi.

GENÇLERE DOPİNG

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonun başlamasına günleri sayan Karşıyaka, kadroda geçen yıldan kalan altyapı patentli gençlerine zam yapıyor. Yeşil-kırmızılılarda futbol şube yönetimi, kadroda geçen sezon da forma giyen Ferdi, Mustafa Durgun gibi oyuncuların düşük olan ücretlerinde ciddi iyileştirmeye gidiyor. Bu sezon hedefini zirve olarak belirleyen İzmir temsilcisinde genç futbolcular yine kadronun önemli parçası olacak. Karşıyaka'da takımda geçen sezondan kalan futbolcuların lisansları yenilenmişti. Yeni transferlerin lisansları ise transfer yasağı kaldırıldıktan sonra hafta içinde çıkarılacak.