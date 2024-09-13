KSK ışıldıyor

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iyi giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, Antalya'da düzenlenen 17. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'na katılım gösterdi. Turnuvanın ilk karşılaşmasında A. Efes ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, rakibini 83-78 mağlup etti. İkinci maçta da Galatasaray ile karşılaşan Karşıyaka Basketbol, rakibini 83-71'lik skorla geçmeyi başardı. Böylece yeşil-kırmızılılar 3 takımdan oluşan turnuvayı liderlikle tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

YENİLER İYİ SİNYAL VERDİ

Yıldız oyun kurucusu McCollum'u takımda tutarak Russell, Webb, Jefferson, McDermott, Boutsiele gibi 5 önemli yabancı takviyesi yapan, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı'nın olduğu yerli kadrosuna da Muhsin Yaşar, Mehmet Efe Demirel ile Ozan Yılmaz'ı alan İzmir ekibinde takıma çabuk uyum sağlayan yeni isimler göz doldurdu. Son maçta Fatts Russell 18, Damien Jefferson 15, James Webb de 10 sayıyla oynadı.