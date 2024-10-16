KSK’de kriz kapıda

Futbolda Nesine 3. Lig 1. Grup'ta namağlup zirveye çıkarak yıllar sonra taraftarının şampiyonluk umutlarını yeşerten, basketbolda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de sezona iddialı başlayıp, kadınlar voleybolda da bu yıl Sultanlar Ligi hedefiyle 2'de 2 yapan Karşıyaka vergi borçları yüzünden kabus görüyor. Yıllardır biriken kamu borçlarını 2023 yılında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 120 ay taksitlendirip ödemesini sürdüren yeşil-kırmızılılar, biriken güncel vergi borcu nedeniyle oldukça sıkıntıya düştü.

YÖNETİM BORÇTAN SORUMLU

Dernek statüsündeki Karşıyaka'da Eski Başkan Turgay Büyükkarcı'nın son döneminden itibaren tüm yönetimler, yeni yasayla güncel kamu borçlarından sorumlu tutulurken, mevcut yönetim dağılma, sponsorsuz kalan basketbol takımı da küçülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2022 yılında yürürlüğe giren 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, ödenmeyen kamu borçları için kulüplerin yöneticilerini bireysel olarak sorumlu tutuyor. Kamu borçlarını 2023'te taksitlendiren Karşıyaka'nın o tarihten sonra ödenmeyen güncel vergi borcunun 90 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi.

EKMEKÇİOĞLU VE TÜRK AYRILDI

Yönetim, güncel vergi borçlarına çözüm bulunamazsa İzmir'i Avrupa arenası ve Süper Lig'de başarıyla temsil eden basketbol takımında küçülmeye gitmeyi değerlendiriyor. Vergi dairesinden yetkililerin Karşıyaka'nın son üç yönetiminde imza yetkilisi olan isimlerle toplantı yaptığı, borç ödenmediği takdirde yöneticilerin mal varlıklarıyla sorumlu tutulacağını bildirdiği belirtildi. Karşıyaka'da yönetimde de istifalar başladı. Genel Sekreter Mehmet Yaya'nın Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na girdiği için ayrıldığı yeşil-kırmızılı yönetimden Bahri Ekmekçioğlu ve Kazım Türk istifa etti.