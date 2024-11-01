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Haberler Karşıyaka Gökhan Şensan’a veda

Gökhan Şensan’a veda

Geçtiğimiz gün geçirdiği ani rahatsızlık sonrası vefat eden Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, dün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

HABER MERKEZİ
Gökhan Şensan’a veda

İZMİR'İN köklü kulüplerinden Karşıyaka'da bu sezon futbol şube başkanlığı görevini yürütürken geçtiğimiz gün kalp krizi nedeniyle vefat eden Gökhan Şensan (59) son yolculuğuna uğurlandı. Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazının ardındın kılınan cenaze namazı sonrası Şensan'ın cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, A takım ve altyapı oyuncuları, eski futbolcular, voleybolcular, TSYD İzmir Şube Başkını Ergin Karataş, İZVAK Başkanı Ali Erten, kulübün eski, yeni yöneticileri ve sevenleri katıldı. Gökhan Şensan, evli ve iki kız çocuk babasıydı.

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