Kaf-Kaf mucizesi

Sportif olarak sezona tüm branşlarda çok iyi başlamasına rağmen özellikle son dönemde yaşadığı krizler, trajediler ve ardından gelen istifalarla yönetimi düşen, olağanüstü genel kurula Karşıyaka'yı sıkıntılar durdurmadı. İzmir ekibi bu hafta yine 3 kulvarda birden kazanmayı başardı. Kaf-Kaf'ın farklı sorunlarla boğuşan futbol, basketbol ve voleybol takımları bu hafta 3'te 3'le zirve yarışını sürdürdü.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon kurduğu kadroyla üst üste 7 galibiyetle yıllar sonra yolunun kesiştiği ezeli rakibi Bursaspor'un önünde namağlup lider durumdayken takımın mimarı Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın şok vefatıyla sarsılıp ardından Ergene Velimeşe deplasmanındaki yenilgiyle zirveden olan Karşıyaka, taraftarı önünde Muşspor engelini 2-0'la aşarak tekrar gaza bastı.

26 KASIM'DA GENEL KURUL VAR

Karşıyaka'nın isim sponsorunu kaybeden, basketbol takımı da hafta boyunca maaş ödemeleri geciktiği için antrenman boykotu yaptı. Hafta içinde ödeme yapılmazsa Büyükçekmece maçına çıkmama kararı alan oyuncular, Yaşar Ailesi'nin devreye girerek kulübe 6 milyon 750 bin TL reklam desteği aktarmasıyla ödemelerin tamamlanması üzerine deplasmana giderek rakibi 82-75 yendi. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaysa İnfo Yatırım Karşıyaka, yoluna firesiz devam ediyor. Kaf-Kaf, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 3-2 yenerek 7'de 7 yaptı. Karşıyaka bu hafta 17 Kasım Pazar günü kendisi gibi 7 galibiyetle lider olan 2 puan üzerindeki ezeli rakibi Papara Göztepe'yi derbide ağırlayacak.

Bu arada Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak genel kurulun ilk tarihi 26 Kasım olarak açıklanırken, seçim yasal çoğunluğun toplanacağı 3 Aralık Salı günü saat 18.00'de yapılacak.