KSK’nin tadı yok

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka 9 kişi tamamladığı karşılaşmada deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 yenildi. Haftayı puansız kapatan yeşil-kırmızılılar, lider Bursaspor'un kazandığı haftada kritik kayıp yaşarken zirvenin 5 puan gerisine düştü. Önceki hafta Ergene Velimeşe'ye kaybeden, geçen hafta Muşspor 1984'ü 2-1'lik skorla geçmeyi başaran Kaf-Kaf, son üç maçında ikinci mağlubiyetini yaşadı. İzmir ekibi 26'da Tayyip'in golüyle yenik duruma düşerken, 30'da Hakan Barış direkt kırmızı kart gördü, 73'te ise Kadir ikinci sarıdan atıldı.

YASİN'İN GOLÜ YETMEDİ

84'te Mesut farkı ikiye çıkarırken, 90'da Karşıyaka Yasin Ozan'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Beraberlik için atak yapan ancak aradığı golü bulamayan yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, 90+8'de Niyazi'nin golüne de engel olamadı ve sahadan 3-1'lik skorla puansız ayrıldı, büyük üzüntü yaşadı.

AKÇAY'DAN TEK DEĞİŞİKLİK GELDİ

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay geçen hafta Muşspor 1984 karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Yeşil-kırmızıların deneyimli çalıştırıcısı, maçın başlangıç kadrosunda Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi karşısında deneyimli golcüsü İshak Kurt'un yerine Ali Sinan Gayla'ya görev verdi.

HAKAN VE KADİR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yeşil-kırmızılılarda Anadolu Üniversitesi karşısında mücadeleyi 9 kişi tamamladı. İzmir temsilcisinde 30. sitesi dakikada Hakan Barış direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Kadir Bakırtaş ise 47. dakikada gördüğü sarı kartın ardından 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

İzmir temsilcisini yeşil-kırmızılı taraftarlar Eskişehir deplasmanında da yalnız bırakmazken, maç boyunca destek verdi.