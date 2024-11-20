Karşıyaka’nın hırçını Hakan

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta geçtiğimiz hafta sonu aldığı Anadolu Üniversitesi yenilgisi sonrası lider Bursaspor ile puan farkının 4'e çıkmasını engelleyemeyen Karşıyaka'da sezon başı büyük ümitlerle transfer edilen Hakan Barış hırçın yapısıyla dikkat çekiyor. Forma giydiği 10 karşılaşmada skor katkısı veremeyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu periyotta 2 kırmızı kart ve 3 sarı kart gördü. İlk olarak ligin 5. haftasında yeşil-kırmızılıların 2-1 galip geldiği Bornova 1877 maçında ikinci sarı karttan atılan Hakan Barış, Kuşadası maçında görev alamadı. Futbolcu, son oynanan A.Üniversitesi deplasmanında da, takımı 1-0 gerideyken 30. dakikada kırmızı kart gördü. 70'te Kadir'in de oyundan ihraç edilmesi ile birlikte KSK sahada 9 kişi kalınca, maç bir anda 3-1 Karşıyaka'nın aleyhine sonuçlandı. Barış'ın rakibe sert müdahaleden iki maç ceza alması bekleniyor.