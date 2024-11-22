Karşıyaka stadına kavuşuyor

Karşıyaka, yıllardır beklediği stadına kavuşuyor. İzmir'de yapımı ile ilgili davalar açılan, arazi, otopark sorunu, imarla ilgili birçok sıkıntılı süreç geçiren Karşıyaka Stadı'nın inşası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi beklenen adımı attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapım faaliyetleri için 250 milyon TL ayırırken, Etüt ve Proje Daire Başkanlığı bütçesinde 50 milyon TL ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı bütçesinde ise 200 milyon TL pay aldığı belirtildi. Yeşil-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişme sonrasında stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği ifade edilirken, stadın tam isminin 'Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı' olacağı açıklandı.

HAKAN BARIŞ KADRO DIŞI KALDI

Öte yandan geçen hafta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Karşıyaka'da kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Hakan Barış kadro dışı kaldı. Müsabakanın 30'uncu dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan tecrübeli futbolcu teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Hakan'a ayrıca 200 bin TL idari para cezası verildi.