Pazar şöleni

Nesine İkinci ile Üçüncü Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu müsabakalarda üç puan için sahaya çıkacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, Diyarbekir'e konuk olacak. Maçı Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Galibiyete hasret kalan Nazillispor, Karacabey deplasmanında puan arayacak. Maçta Sinan Özcan görev yapacak. Somaspor'un konuğu Aksaray Belediye. Maçı Burak Demirkıran yönetecek. Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay, Afyon'da puan avına çıkacak. Müsabakanın hakemi Melih Aldemir. Fethiyespor ise Kepez'e konuk olacak.

Maçta Muhammed Selim Özbek görev yapacak. 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, K.Maraş'ı konuk edecek. Maçın hakemi Berat Çelik. Bornova 1877, evinde Silifke'yi ağırlayacak. Maçta Birkan Altındaş düdük çalacak. Kuşadası'nın konuğu ise Velimeşe. Maçta Hasan Kaçar düdük çalacak. 2. Grup'ta Ege derbisinde Muğla, Uşak'ı konuk ediyor. Maçta Demokrat Özgür Güneş görev yapacak. Tire FK'nın konuğu ise İnegöl. Maçı Muhammed Mehmetcan Söylemez yönetecek. 3. Grup'ta Ayvalıkgücü, derbide Efeler'i konuk ediyor. Maçın hakemi Hakan Aktaş. Aliağa ise gurbette Osmaniye ile kapışacak. Maçta Taner Tuncer. 4. Grup'ta Turgutlu'nun Mardin'i ağırlayacağı maçı Tarık Güldal yönetecek. Denizli'nin Edirne'ye konuk olacağı maçta Eren Gökmen görev yapacak. İzmir Çoruhlu'nun Kırıkkale'ye konuk olacağı maçta Tolga Tuna düdük çalacak.