KSK’den yine aynı senaryo

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka'da senaryolar hep başa dönüyor. Son 3 sezondur şampiyonluğun en önemli adayı olarak lige başlayan Kaf- Kaf, geçen senelerde yaşadığı hezimeti bu sene de yaşadı. Geçtiğimiz gün evinde Bld Kütahyaspor ile kozlarını paylaşan yeşil-kırmızılılar, müsabakadan 90+5'te gördüğü gol ile 1-1 berabere ayrıldı. Lider Bursaspor ile kafa kafaya giden KSK, yönetimsel olarak yaşadığı sıkıntılar nedeniyle darmaduman oldu.

Önce 2. sıraya gerileyen İzmir temsilcisi, son olarak Kütahya temsilcisi karşısındaki puan kaybı nedeniyle 3. sıraya kadar geriledi.

ZİRVE ÇOK UZAKTA KALDI

Gelecek hafta şampiyonluk yarışındaki 1 numaralı rakibi Bursaspor ile kozlarını paylaşacak Karşıyaka'nın ilk devre tamamlanmadan yeşil-beyazlı ekip ile puan farkı 11'e çıktı. Ligde şu an 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 27 puanda bulunan yeşil-kırmızılı ekibin şampiyonluk umudu büyük ölçüde suya düştü. Grupta namağlup liderken önce Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsılan, ardından yönetimi istifalarla düşüp olağanüstü kongrede aday çıkmayınca başkansız kalan İzmir ekibi, sahada da dağıldı. İçinde bulunduğu yönetim krizinde takımla ilgili karar alamayan Karşıyaka'nın yaşadığı düşüşle birlikte eli kolu bağladı.

KARŞIYAKA'DAN SEÇİM ÇAĞRISI

YÖNETİMSEL olarak krizin içinde olan Karşıyaka, 24 Aralık tarihinde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ilanını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulüp Yönetim Kurulu'nda yaşanan vefat ve istifalar sebebiyle Yönetim Kurulu'nun düşmüş olmasından dolayı Türk Medeni Kanunu'nun 84. maddesi gereği Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nu toplama görevi Denetleme Kurulumuza verilmiştir. Bu çerçevede Karşıyaka Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 24.12.2024 Salı günü Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAF-KAF'A GELEN DURUYOR

SEZON başında büyük umutlarla transfer edilen 31 yaşındaki gol makinesi İshak Kurt, Karşıyaka'ya gelince sessizliğe büründü. Geçen sezon Adana 01 FK formasıyla 26 maça çıkan ve 22 gol atma başarısı gösteren İshak, 2022-23 sezonunda çıktığı 33 maçta 24 gol atarak üst üste 2 sezon gol kralı olma başarısı göstermişti. Bu sene transfer haberiyle Karşıyaka taraftarını çok heyecanlandıran İshak, yeşil-kırmızılı formayla 12 maçta sadece 3 gol atabildi.