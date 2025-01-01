Karşıyaka’ya ikinci can suyu

İzmir'in en köklü kulüplerinden Karşıyaka'ya eski yöneticilerinden yine hayati can suyu geldi. Geçen ay yönetim istifalarla düştükten sonra kulübün en yüksek bütçeli şubesi olan basketbol takımının maaşlarını ödeyerek oyuncuların serbest kalmasını önleyen eski yöneticiler, bu ay da ihtar çeken yabancılara maaşlarını yatırarak son gün takımın dağılmasının önüne geçti.

YİNE DEVREYE GİRDİLER

Başkan İlker Ergüllü'nün yanı sıra eski başkanlar Azat Yeşil ve Cenk Karace ile kulübe bu sezon da önemli katkı veren eski yöneticiler Nazım Torbaoğlu ve Mustafa Karabağlı'nın katkılarıyla yabancıların maaşları yatırıldı.

Kulüp yine dağılmaktan kurtulurken, yerli oyuncuların maaşları da cuma günü yatırılıp takıma pazar günü ligde iç sahada lider Fenerbahçe Beko'yla oynanacak maç öncesi moral dopingi yapılacak. Ayrıca bu maç için bilet kampanyası organize edilecek.

FIBA'ya transfer yasağı taksitinin ödemesi şort sponsorunun desteğiyle yapılacak. Basketbolun ana sponsorluğundan ayrılan Yaşar Ailesi de kulübün geçmiş kamu yapılandırması taksiti ve basketbolun ocak ayındaki Avrupa deplasmanını karşıladı.

GÜLTEKİN'DEN DESTEK

Karşıyaka'da 24 Aralık'taki kongrede 1 milyon TL bağış sözü vererek kulübe destek kampanyası başlatan Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin sözünü tuttu.

Gültekin, futbol takımı için 1 milyon TL bağış yaptı. Bu parayla teknik heyet ve personelin maaşları yeni yıl öncesi yatırıldı. Karşıyaka'nın başlattığı bağış kampanyasına ilçedeki esnaflar da hasılatlarını bağışlayarak katkı vermeye başladı.