Alkışlar Gültekin’e

Tarihinin mali olarak en sıkıntılı dönemlerinden geçen Karşıyaka Spor Kulübü, Basketbol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sponsor kriziyle dağılan basket takımına konsantre olmuşken, Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışı veren futbol takımında Şube Başkanı Ayhan Gültekin aylardır tek başına savaş veriyor. Sezon başında Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın davetiyle şube yönetimine dönen Ayhan Gültekin, Şensan'ın 29 Ekim'de ani gelişen rahatsızlığıyla vefat edip takımı ve camiayı yasa boğmasıyla tek kaldı. Gökhan Şensan'ın vefatı sonrası istifalarla düşen yönetim dağılıp aralık ayında yapılan iki olağanüstü kongrede güçlükle son anda çıkarılan liste de halen imza yetkisi alamazken, bayrağı Şensan'dan devralan Gültekin yaklaşık 3 aydır Ziyanur Hasbay ve Ahmet Yimsek'le birlikte takımı ayakta tutmaya çalışıyor.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

24 Aralık'taki son kongrenin ardından 1 milyon TL bağış yaparak, ilk yarıda Gökhan Şensan vefat edene kadar 8 maçta 7 galibiyetle namağlup lider olup ardından yaşadığı düşüşle devreyi Play-Off hattında üçüncü kapatan futbol takımının dağılmaması için, "Şimdi sahip çıkma zamanı" kampanyasını başlatan Ayhan Gültekin, sezon başından beri reklam desteği, bağış, tesislere erzak ve deplasman masrafı olarak kulübe 6.5 milyon TL karşılıksız kaynak aktardı.

13 FUTBOLCU AYRILMAK İSTİYOR

Zor günler geçiren yeşil-kırmızılılarda hareketli günler yaşanıyor. İzmir temsilcisi Karşıyaka'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken 4 futbolcunun serbest kalmak üzere olduğu ifade edilirken, kulüpte yaşanan kaos nedeniyle toplam 13 ismin takımdan ayrılmak istediği de kaydedildi