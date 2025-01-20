KSK çok farklı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Kırşehir FSK ile karşılaştı. Kaf-Kaf, yeni teknik patronu Ahmet Yıldırım ile çıktığı ilk karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi, puanını 31'e taşıdı. 15'te savundan atılan uzun topla rakip alanda buluşan İshak hızla kaleye yöneldi. Rakibinden kurtulan İshak ceza alanı içinde güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 33'te sol kanattan Sefa'nın kullandığı köşe atışında Abdulkadir altı pasın içinde iyi yükselerek topu ağlara gönderdi: 0-2.

İSHAK KURT DUBLE YAPTI

57'de Enis'in ara pasıyla Hakan Barış ceza alanına girdi ancak topu kalecinin üzerine nişanladı. 68'de sağ kanattan Ali Sinan'ın ayağının dışıyla yaptığı ortada arka direkte İshak Kurt kafayla topu ağlara gönderdi: 0-3. 84'te Ali Sinan'ın pasıyla sol çizgiye inen Bedirhan çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarladığı ağlarla buluşturdu: 0-4.

YILDIRIM İYİ BAŞLADI

Karşıyaka'da Mustafa Reşit Akçay'ın görevi bırakmasından sonra göreve gelen teknik direktör Ahmet Yıldırım, Kırşehir önünde ilk maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcının yeşil zemine ayak bastığı ilk mücadelede yeşil-kırmızılılar sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrılmasını bildi ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.