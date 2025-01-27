Karşıyaka’da Yıldırım etkisi

Bulvarspor'u 1-0 mağlup eden Karşıyaka, yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım yönetiminde 2'de 2 yapmanın sevincini yaşıyor. Geçen hafta Kırşehir FK'yı 4-0 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, Bulvarspor engelini de aşarak zirve yolunda umutlarını korudu. Lider Bursaspor'u amansız takibini sürdüren Karşıyaka'da Ahmet Yıldırım çok iyi bir mücadele örneği sergilediklerini belirterek, "Bu maçı içerde oynamanın hırsı vardı. Özellikle ilk yarı iyiydik, sadece kendi pas hatalarımız nedeniyle rakibe pozisyon verdik. Buraya yeni geldim, daha çok çalışmalıyız" dedi.