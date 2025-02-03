Karşıyaka fren yaptı

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka deplasmanda 23 Elazığ FK ile 2-2 berabere kaldı. Kaf-Kaf bu sonuçla ikinci yarıda oynadığı 3 maçında 7. puanını topladı. 15. dakikada Sefa'nın derin pasında Ali Sinan kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken rakip takımın file bekçisi hızlı davranarak açıyı kapattı. 19'da Cenk Ahmet'in defansın arkasına attığı topa Yasin'in gelişine şutu üstten auta gitti. 44'te Sefa'nın pasında ceza sahası yayında Cenk Ahmet'in gelişine plasesi direkten dönüp oyun alanına döndü ve rakip Elazığ savunması topu uzaklaştırdı. 45+2'de 23 Elazığ FK'dan Deniz'in sol kanattan kullandığı kornerde Ömer, iki oyuncu arasında yükselip kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 23 Elazığ FK üstünlüğü ile tamamlandı.

HAKAN BARIŞ'TAN GÜZEL ASİST

47'de Sefa'nın sağ kanattan yaptığı ortada İshak kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 58'de Hakan'ın defansın arkasına attığı havadan topta arka direğe süzüldü. Ali Sinan'ın kayarak vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2. 76'da Deniz'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Ocak önüne seken topu kafayla filelere yolladı: 2-2. 81'de Cenk'in sağdan ortasında İshak'ın ceza sahası içinden kafa vuruşunu kaleci son anda yumruğuyla uzaklaştırarak mutlak golü önledi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Karşıyaka deplasmanda 23 Elazığ FK ile 2-2 berabere kaldı.