Kaf-Kaf takipte

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta ligin ikinci yarısına yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, 19. haftada Artvin Hopaspor'u konuk etti. Geçen hafta 23 Elazığspor ile 2-2 berabere kalan Kaf-Kaf, taraftarı önünde orta sıralarda yer alan Karadeniz temsilcisi Artvin Hopaspor'u 59'uncu dakikada İshak Kurt'un attığı kafa golüyle 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekipte kaleci Hakan Canbazoğlu, 84'üncü dakikada penaltı kurtardı. Kazanılan üç puanda kaleci Hakan büyük pay sahibi oldu.

İSHAK ATTI, HAKAN TUTTU

Zirve mücadelesi veren Karşıyaka, Artvin Hopaspor önünde ilk yarıda girdiği pozisyonlarda aradığı golü bulamadı. Yeşil-kırmızılı taraftarların önündeki karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 59'uncu dakikasında sol kanattan Sefa'nın kullandığı köşe atışında iyi yükselen Karşıyakalı İshak Kurt meşin yuvarlağı kafa şutuyla filelerle buluşturdu: 1-0. Mücadelenin 84'üncü dakikasında konuk ekip Artvin Hopaspor penaltı kazandı. Kaleci Hakan Canbazoğlu, Oktay'ın şutunda sağ alt köşeden topu çıkarmayı başardı ve gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve Karşıyaka maçı 1-0 kazandı.

TARAFTAR YERİNİ ALDI

İZMİR'DE soğuk havaya rağmen Karşıyaka taraftarları tribündeki yerini aldı ve 90 dakika boyuncu takımlarını destekledi. Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü de mücadeleyi statta takip etti. Yeşil-kırmızılı ekipte sakalıkları devam eden stoperler İsmail Güner ve Abdülkadir Öksüz forma giymedi. Sakatlığı sona eren orta saha Erdal Öztürk haftalar sonra formasını kavuştu.