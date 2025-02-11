KSK inanıyor

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta içinde bulunduğu mali sıkıntılar yüzünden deplasman masrafları ve primleri bile ödemekte güçlük yaşamaya başlayan Karşıyaka maddi ve idari sorunlarına rağmen sezon başında kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk yarışını bırakmıyor. Grupta Artvin Hopaspor'u da 5 önemli eksiğine rağmen ikinci yarının formda yıldızı İshak'ın tek golüyle 1-0 yenen Kaf-Kaf, zirve yarışından kopmadı. Sezonun ikinci yarısında yeni teknik patronu Ahmet Yıldırım yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-kırmızılı ekip, 38 puanla ikinci sıradaki yerini perçinlerken, haftayı beraberlikle kapatan lider Bursaspor'la arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

İSHAK VE HAKAN YILDIZLAŞTI

Karşıyaka'da son 4 maçta 4. golünü atıp toplam 7 gole ulaşan İshak'ın yanı sıra kaleci Hakan Canbazoğlu da kurtardığı penaltıyla Hopaspor karşılaşmasının yıldızı oldu. Maçın 84'üncü dakikasında rakip takımdan Oktay'ın kullandığı penaltıyı uzanıp köşeden çıkaran tecrübeli file bekçisi, takımına şampiyonluk yarışında hayat verdi. Devre arasında alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran 3 oyuncusunu düzenlediği kampanyadan oluşturduğu kaynakla takımda tutan Karşıyaka'da takımdan ayrılan Gökhan Meral ve Çağatay'dan sonra gitmek isteyen Bedirhan da maça çıkmadı. İç sahadaki son Bulvarspor galibiyetinin primlerini henüz ödeyemeyen Kaf-Kaf'ta maç sonunda soyunma odasına giren Başkan İlker Ergüllü ise iki primi de hafta içinde ödeme sözü vererek takıma moral aşıladı.

AHMET YILDIRIM: BÖYLE DEVAM

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Artvin Hopaspor maçının ardından eksiklere rağmen ayaklarını yere sağlam basıp kazanmaya devam etmek istediklerini söyledi. Yıldırım, lider Bursaspor'la aradaki yarışı değerlendirip, "Biz sadece kendimize bakıyoruz. Onlar camia olarak çok güçlü geliyorlar ama biz de yarışı bırakmayacağız. Amacımız önce grup ikinciliğini garantilemek, sonra da rakibi yakalamak. Bu hafta belki Abdülkadir ve Enes dönebilir. Erdal'ı yavaş yavaş hazırlayıp son 10 dakika oynattık. İsmail'in ise zamana ihtiyacı var" diye konuştu.