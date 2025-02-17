KSK’nin inadı tuttu

3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta sezon içinde yaşadığı sıkıntılara rağmen zirve yarışını hiç bırakmayan Karşıyaka, Bornova 1877'yi de 4-1 gibi farklı skorla geçerek şampiyonluk inadını sürdürdü. Ligde sezonun ikinci yarısında Mustafa Reşit Akçay'ın istifasıyla görevi devralan yeni teknik patronu Ahmet Yıldırım yönetiminde 5 maçta namağlup 4 galibiyet, 1 beraberlik alan, son 7 maçtır bileği bükülmeyen Kaf-Kaf, 20 hafta sonunda 41 puana ulaştı. Lider Bursaspor'un gerisinde şampiyonluk şansını sürdüren İzmir temsilcisi, liderliği kaçırıp Play-Off'a kalırsa kendisini direkt grup finaline taşıyacak ikinci sıradaki yerini bırakmadı.

İKİ MAÇI ÜST ÜSTE EVİNDE OYNAYACAK

Hafta içinde son iki galibiyet primlerini yatırarak kadroya moral dopingi yapan Başkan İlker Ergüllü, Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve rahmetli Şube Başkanı Gökhan Şensan ile sezon başından beri şube yönetiminde takımı yalnız bırakmayan Ziyanur Hasbay ile Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek, 90 dakika sonrası oyuncularla soyunma odasında sevinç yumağı oldu. Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde futbolda taraftarın yüzünü güldüren Karşıyaka, grupta bitime 10 maç kala fikstürde üst üste Kuşadasıspor ve Düzcespor karşılaşmalarını da iç sahada taraftarı önünde oynama avantajına sahip olacak

GOLCÜLERİ FORMDA

Kaf-Kaf'a son iki sezonun gol kralı olarak transfer edilen santrfor İshak Kurt, üst üste 3 maçtır ağları sarsarken, ikinci yarının 5 maçında 5 gol buldu. İshak, toplam gol sayısını 8'e çıkartıp güven verdi. Yine ikinci yarının formda ismi sağ kanat Ali Sinan, son 4 maçta 3 gol attı. Bornova önünde gol perdesini açan Ali Sinan, toplam 5 gole ulaştı. Mert Torlak ve Bedran ise Karşıyaka formasıyla üçüncü gollerini attı.