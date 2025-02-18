Kabustan zafere

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir üst lige yükselme mücadelesi veren Altınordu evinde düşme hattındaki Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmenin sevincini yaşıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Başkent ekibi karşısında yediği şok gollerle soyunma odasına 2-0 geride giren İzmir temsilcisi pes etmeyerek ikinci devrede oyunu çevirdi. Üst üste kazandığı 2 penaltı vuruşunu Yakal Taylan ve Hüseyin'le değerlendirip skora denge getiren İzmir temsilcisi, daha sonra Alper'in golüyle öne geçerek 3 puanı cebine koydu. Ligde galibiyet serisini 3 maça çıkarıp 23 maçta 47 puana ulaşan kırmızı-lacivertliler bir basamak yükselerek 3'üncü sıraya yerleşti.

FARKIN AÇILMASINI ENGELLEDİ

Altınordu lider Sarıyer'le arasındaki 9 puanlık farkın açılmasına da izin vermedi. Altınordulu futbolcular çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan takım arkadaşları Furkan Yöntem'i 2. golün sevincinde unutmadı.

PARLATAN ÇOK MEMNUN

ALTINORDU Teknik Direktörü Ersan Parlatan alınan galibiyetten dolayı futbolcularını kutlayarak, "Yoğun maç trafiğinde oynadığımız 3 maçı da kazandınız. Sizleri tebrik ediyorum. Ligde her maçın zor olduğunu söylemiştim. Sahada isteyen, arzulayan, mücadele eden maçı kazanacak. Ankaraspor maçında da pes etmediniz ve sahadan galibiyetle ayrıldınız. Ben sizlere inanıyorum. Ligin sonuna kadar zirve yarışını kovalayacağız" dedi.