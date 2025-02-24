"Hayalim bursa ile final"

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet alarak lider Bursaspor'u amansız takibini sürdüren ikinci sıradaki Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, "En büyük hayalim ligin son maçında Bursaspor ile şampiyonluk maçına çıkmak ve Alsancak Stadı'ndaki karşılaşmayı kazanarak 2. Lig'e çıkmak" dedi. Liglere verilen arada hedeflerinden bahseden Yıldırım, "Buraya ilk geldiğimde de 'O kupa buraya gelecek' sözünü sosyal medyada paylaşmıştım. Bursaspor ile aramızda 9 puanlık büyük bir fark var. Her şartta rakibimizi kovalayacağız. Umuyorum ki ligin son karşılaşmasında fark bizim istediğimiz seviyeye gelirse, taraftarımızın da desteğiyle şampiyon olacağımıza inancımız tam" diye konuştu.

"VERİLEN ARA AVANTAJ OLACAK"

Teknik direktör Ahmet Yıldırım, liglere olumsuz hava koşulları nedeniyle verilen aranın kendileri için avantaj olduğunu belirtti. Yıldırım, sakatlıkları bulunan Enes Nalbantoğlu, İsmail Güner, Abdülkadir Öksüz, Yasin Ozan, Hakan Barış ve Hakan Canbazoğlu'nun tedavilerinin hızlandığını belirtti.

"ALİ SINAN VE İSHAK'I KAZANDIK"

Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan İshak Kurt ve Ali Sinan Gayla'nın ikinci yarıdaki performans artışını da yorumlayan Ahmet Yıldırım, "Kendilerini daha iştahla motive ederek, oyuncuları kazanmaya çalıştık. Ben ve teknik ekibimin iletişimi çok kuvvetli. İshak'tan özellikle çok memnunum. İlk yarı 3 golde kalırken, 2. devre 8 gole ulaştı. Ali Sinan da aynı şekilde İshak'la çok iyi bir partner oldu. Ligin kalan haftalarında iki oyuncuya da çok güveniyorum" dedi.