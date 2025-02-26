Karşıyaka’yı boykot gerdi

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ikinci yarısında 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup zirve yarışından kopmayan Karşıyaka'yı futbolcularının yaptığı antrenman boykotu yay gibi gerdi. Yönetim gelişmeler üzerine durum değerlendirmesi için olağanüstü toplantı kararı aldı. Kulüpte yaşanan idari krizlere rağmen sezon başından bu yana devre arasında Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe bireysel olarak ihtar çeken 4 futbolcu haricinde isyan etmeyen yeşil-kırmızılı takım ilk kez kazan kaldırdı.

Sezon başında Ferdi ve kaleci Hasan hariç peşinatlarının önemli bir kısmını alan Karşıyakalı futbolcular, geciken taksitleri ve maç başı hakediş beklentileriyle dün antrenmana çıkmadı. Başkan İlker Ergüllü'yle görüşmeyi bekleyen Karşıyakalılar, ilk etapta sorun çözülene kadar antrenman yapmama kararı alırken, dün ise idmana çıkmana çıktıkları öğrenildi. Karşıyaka'da takımın tecrübeli isimlerinden Hakan Barış'ın geçen hafta Başkan İlker Ergüllü'nün takıma verdiği yemekte Ergüllü'ye ödeme beklentilerini dile getirdiği öğrenildi. Takıma Bornova 1877 maçı öncesi 2 prim ödemesi yapan Ergüllü'nün moral yemeğinde kendisine para sorununun dile getirilmesine tepki gösterdiği belirtildi.