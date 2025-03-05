Karşıyaka’nın nefesi yetmedi

Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda normal sezonu lider Göztepe'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, Play-Off Yarı Final 2. Grup'taki ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi. İzmir ekibi, Alanya 100. şıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede setlerde iki kez yenik duruma düşmesine karşın mücadeleyi tie-break setinde kaybetti. Yeşil-kırmızılılar maça iyi başlamadı. Bu bölümde rakip İstanbul BŞB'nin hücumlarına karşı koymakta zorlanan Kaf- Kaf, ilk seti 25-18 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan Karşıyaka parkeye ağırlığını koyarken skor üstünlüğünü de eline aldı. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 25-23 kazanan KSK, eşitliği sağladı: 1-1.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Kıran kırana geçen üçüncü sette Kaf-Kaf iki kez üç farklı öne geçmesine rağmen, bu bölümü 25-22 kaybetti: 1-2. Dördüncü sete de 2-0 geride başlayan KSK, üst üste bulduğu 5 sayı ile üstünlüğü ele geçirdi. Seti 25-16 kazanan Karşıyaka maçı tie-break sete taşıdı: 2-2. Final setine kötü başlayan yeşilkırmızılılar, rakibinin hücumlarına karşılık veremeyince bu bölümü 15-10, maçı da 3-2 kaybetti. Karşıyaka bugün Yarı Final serisine 3-0'lık yenilgiyle başlayan Merinos ile saat 16.30'da ikinci maçına çıkacak.