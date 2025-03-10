KSK yıktı geçti

NESINE 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta sahasında Düzcespor'a mağlup olan Karşıyaka, dün deplasmanda Tokat Belediyesi Plevnespor'u 2-0 yenerek kendine geldi. Karşılaşmanın 23. dakikasında Tokat'tan Abdülkadir Akyıldız rakibine centilmenlik dışında davranış yaptığı için kırmızı kart gördü. İlk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıda etkili olan taraf ise yeşil-kırmızılı ekipti. Kaf-Kaf ikinci yarının başında Kadir Bakırtaş'ın golü ile öne geçti: 0-2.

ALİ SİNAN GAYLA GARANTİLEDİ

Bu gol rakipte şok etkisi yaratırken yeşil-kırmızılılar, üstün futbolunu sürdürdü ve 56. dakikada Ali Sinan Gayla farkı ikiye çıkartan isim oldu: 0-2. Geride kalan dakikalarda başka gol gelmezken Kaf- Kaf sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşıyaka bu sonuçla puanını 44 yaparken Kütahyaspor ise bu hafta evinde lider Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Bursa'nın yenilmezlik serisi Kütahya'da son bulurken Karşıyaka ile Kütahya'nın puanı eşitlendi.

HAKAN BARIŞ MAÇA GİTMEDİ

Karşıyaka'da takımın tecrübeli isimlerinden Hakan Barış, takımla Tokat Belediye Plevnespor deplasmanına gitmedi. Mali sorunlarla boğuşan yeşil-kırmızılılarda gurbetçi orta saha oyuncusunun Tokat deplasmanı öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen tek gecelik kampa katılmayı kabul etmediği, kamp sabahı kafile otobüsü havalimanına hareket ederken ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı öğrenildi. Daha sonra telefonu açarak uyuyakaldığını söyleyip, öğleden sonrası için kendisine uçak bileti alınmasını isteyen futbolcunun Tokat'a bireysel olarak gelmesine teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın disiplinsiz davranışı nedeniyle onay vermediği belirtildi.