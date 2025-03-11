KSK’de Hakan krizi

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ligin ikinci yarısında oynadığı yedinci maçta 5. galibiyetini Tokat Bld Plevnespor karşısında alan Karşıyaka, lider Bursaspor'un kaybetmesiyle zirveyle arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Kaf-Kaf, Tokat'ta altın değerinde 3 puan alırken, Hakan Barış kriziyle sarsıldı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Tokat deplasmanı öncesi kampa girmeyi reddetti ve sabah kafile otobüsüne binmedi. Telefonla ulaşılamayan Hakan Barış'ın, öğleden sonrası için kendisine ayrıca bir uçak bileti alınmasını istediği iddia edildi. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın ise disiplinsiz davranışı nedeniyle oyuncunun bireysel olarak gelmesine izin vermediği öğrenildi.

KARARI YÖNETİM VERECEK

Hakan'ın geleceği ile ilgili olarak yönetim ve teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın toplantı yapacağı ifade edilirken, tecrübeli ismin kadro dışı kalması beklendiği iddia edildi. Sezon başından bu yana pek çok zorlukla karşılaşan ancak yaşadığı sıkıntılara rağmen pes etmeyen Karşıyaka, mücadelesini tam gaz sürdürüyor. Yeşilkırmızılı İzmir temsilcisi, Tokat Bld deplasmanında rakibini Kadir ve Ali Sinan'ın golleriyle yenerek hem şampiyonluk yarışında farkı 7'ye indirdi hem de ikincilik mücadelesini bırakmadı.