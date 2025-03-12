Taraftardan büyük çağrı

KARŞIYAKA'DA taraftarlardan camiaya çağrı geldi. Camianın önemli isimlerine seslenen Çarşı Grubu, "Kim haklı kim haksız, kim kimi kırdı bakmadan; basketbol takımımız kabus yaşamasın diye, voleybolcu kızlarımız sultanlığını ilan etsin diye ve futbol takımımız şampiyon olsun diye son bir maddi havuz oluşturarak İlker Ergüllü başkanımız ve yönetimine destek olup, kulübe sahip çıkmanızı bekliyoruz" denildi.

TEK TEK İSİMLERİNİ GEÇİRDİLER

Açıklamada, "Sayın Cenk Karace, Sayın Mustafa Karabağlı, Sayın Azat Yeşil, Sayın Nazım Torbaoğlu, Sayın Mustafa Taşova, Sayın Mustafa Özçakar, Sayın Veysi Kubba, Sayın Hasan Denizkurdu öncülüğünüzü bekliyoruz! Sevgili Yelkenbiçer ailesi, sevgili Sakıpağa ailesi, sevgili Ender Yorgancılar bu hareketin de destekleyicisi olmanızı bekliyoruz. Sayın Turgay Büyükkarcı, Sayın Kerem Çopcu çorbaya tuzunuzu bekliyoruz! Sevgili Feyhan Ablamız, İdil Ablamız, babamızı kaybettik ama kızlarının müşfik ana elini hissetmeyi bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

KAF-KAF'TA YİNE KONGRE ZAMANI

KARŞIYAKA istifalar nedeniyle yine kongre sürecine giriyor. Kulüp, denetleme kurulu istifa ettiği için tüzük gereği kongreye gidecek. Yönetim kurulu dar bir kadroyla toplanırken, bazı yöneticiler istifayı, bazıları ise devam kararını savundu. Yeşil-kırmızılı yönetim kongre kararını yeni hafta başında alıp tarihi belirleyecek. Bir yıl içinde dördüncü kez genel kurula gidecek kulüpte kongreye seçim maddesi eklenip eklenmeyeceği ise belirsiz. Başkan İlker Ergüllü'nün göreve devam etme görüşünde olmasına rağmen özellikle disiplin kurulunun istifası nedeniyle rahatsız olduğu öğrenildi.