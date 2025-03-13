Kaf-Kaf’ta Hakan veto yedi

NESINE Üçüncü Lig Birinci Grup'ta yaşadığı maddi ve idari krizler ile futbol şube yönetiminin istifasına rağmen Tokat Belediye Plevnespor deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetle son 8 maç öncesi lider Bursaspor'la arasındaki puan farkını 7'ye indirip şampiyonluk yarışından kopmayan Karşıyaka'ya uzun süredir sakat olan yıldızı Enes Nalbantoğlu'ndan da iyi haber gelirken, taraftarlar Hakan Barış'ı ise veto etti. Karşıyaka'da Tokat deplasmanı öncesi kampa katılmayıp, uyanamadığı gerekçesiyle kafileyle maça da gitmeyen, daha önce takımın yaptığı antrenman boykotundaki payı ve maçlardaki agresif tavırlarıyla tepki çeken Hakan Barış'a taraftarlar tepki gösterdi.

ENES TAKIMA DÖNDÜ

Sosyal medyadaki bazı taraftar sayfaları tecrübeli orta saha oyuncusunun kadro dışı bırakılmasını istedi. Futbol şube yönetiminin istifa ettiği Karşıyaka'da pazartesi akşamı yapılan yönetim kurulu toplantısında Hakan'la ilgili karar çıkmamıştı. Ligde 25 Ocak'taki Bulvarspor mücadelesinden beri 5 maçtır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen sol kanat oyuncusu Enes iyileşti. Sakatlanana kadar 6 golle Kaf-Kaf'ın en skorer ismi

KARŞIYAKA'DA 2 CEZALI VAR

Karşıyaka'da Enes'le aynı maçta sakatlanan İsmail'in yanı sıra Abdülkadir de iyileşip geçen hafta takıma dönerken, Sefa'nın da cezası bitti. Ligdeki kritik haftalar öncesi sakat oyuncusu kalmayan yeşilkırmızılılarda Cenk Ahmet ve Yasin Ozan ise bu hafta Ergene Velimeşespor karşısında 4 sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.