Karşıyaka’dan taraftara bilet jesti

KARŞIYAKA, Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında 15 Mart Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'nde Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Karşıyaka, zorlu mücadele öncesinde önemli bir karar alarak müsabaka biletlerinde indirime gitti. Sezon başından bu yana 400 TL'den satışa çıkan biletler, 100 TL'ye indirildi. VIP biletler ise bin TL olarak belirlendi. İki takım arasındaki ilk maçı Karşıyaka 82-75 kazandı. Öte yandan yeşilkırmızılılarda 2001'den beri 24 yıla yakın süredir basketbol şubesinde görev yapıp, 11 sezon boyunca genel menajerliği yürüten Selim Çınar'la yolların ayrıldığı açıklandı. Çınar, Kaf- Kaf'ta İstatistikçi olarak görev yapmaya başladığı kulüpte tercüman, yabancı menajeri, takım menajeri, idari menajerlik yaptıktan sonra genel menajerlik görevlerini yaptı.