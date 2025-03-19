Karşıyaka’ya kabus çöktü

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon başında kurduğu kadrosundan 6'sı yabancı 7 önemli oyuncusu kulüpteki sponsor ve maaş krizi nedeniyle ayrıldıktan sonra paraşütsüz düşüş yaşayan ve üst üste 10 mağlubiyet alan Karşıyaka'nın düşme hattıyla arasında yalnız 2 galibiyet fark kalırken, adeta kabus çöktü. Her hafta ayrı sıkıntılarla boğuşan, FIBA'nın transfer ve lisans yasaklarını aşmaya çalışırken, oyunculara da maaş ödemesi yapmak için sürekli zamanla yarışan ligin 53 yıllık en köklü kulüplerinden yeşil-kırmızılılar, ilk kez küme düşme korkusunu bu kadar yakından hissetmeye başladı. Transfer yasağını çok zor açarak yabancılar Gallinat ve Hollins'i alan, FIBA tarafından lisansları kulübün borçları yüzünden askıya alınan bu oyuncuları da iki haftadır son anda oynatabilen Kaf-Kaf, ligde uçurumun kıyısına geldi.

KRİTİK EŞİK YALOVA MAÇI

Aralık ayından beri kazanamayan ve 2025 yılında ise yüzü hiç gülmeyen yeşilkırmızılı İzmir temsilcisi sezonun son 9 karşılaşmasına ligin başında yakaladığı seriyle 8 galibiyetle girdi. Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada hanesine 4 galibiyet yazdıran ve üst üste 3 mücadelede sahadan kazanan taraf olarak ayrılmayı başaran düşme hattındaki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in ise 6 galibiyeti bulunuyor. Bu hafta pazar günü 4 galibiyetle son sırada yer alan Marmara ekibi Yalovaspor'la kritik bir deplasman maçına çıkacak olan İzmir temsilcisi Karşıyaka bu karşılaşmayı da kaybederse iyice korkulu rüya görmeye başlayacak.