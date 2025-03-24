Karşıyaka’ya altın puan

NESINE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka üst üste iki galibiyetin ardından önemli eksiklerle çıktığı zorlu Muşspor deplasmanında kazanamasa da puanı kurtardı. Haftalardır forma giyemeyen Enes'in yanı sıra Erdal'ın sakat, Abdülkadir'in cezalı, Hakan Barış'ın hasta olduğu Kaf-Kaf'ta ısınmada sakatlanan Mert Torlak da son anda 11'den çıkarıldı. Yeşilkırmızılılar son 6 maç öncesi 48 puanda kalarak puanını 55 yapan lider Bursaspor'un şampiyonluk yarışında yine 7 puan gerisine düşse de uzak deplasmanda ikinciliği bırakmadı. İzmir temsilcisi hanesine yazdırdığı 1 puanla haftayı yenilgiyle kapatan takipçileri Düzcespor'a 2, Kütahyaspor'a 3 puan fark attı. Direkt grup finaline kalacak ikinci sırayı bırakmak istemeyen KSK, çarşamba günü Anadolu Üniversite'sini ağırlayacak.