KSK 4 köşe

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka evinde Anadolu Üniversitesi'ni gol düellosunda geriden gelip mağlup etti, son 5 hafta öncesi ikinci sıradaki yerini korurken şampiyonluk yarışını sürdürdü: 4-2. Bu skorla puanını 51'e çıkaran Karşıyaka, son 5 maça lider Bursaspor'un 7 puan gerisinde ikinci girdi. 29'uncu dakikada Anadolu Üniversitesi öne geçti. Ahmet Dereli yine soldan ceza sahasına girip kaleci Hakan'ı avladı: 0-1. 45'inci dakikada skor eşitlendi. Soldan Abdülkadir'in ceza sahasına doldurduğu topu Ali Sinan müthiş bir voleyle ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+4'üncü dakikada Karşıyaka ikinci golü buldu. Sağdan Bedirhan'ın taca çıkmadan kontrol edip ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağı kaleci Cihan ve defans ıskaladı, arka direkte Selim tamamladı: 2-1.

SEFA İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI

46'ncı dakikada Anadolu Üniversitesi skoru 2-2'ye getirdi. İsmail Kulet, Karşıyakalı Abdülkadir'den kaptığı topu arka direkte bomboş pozisyondaki Tayyip Mevlüt'e çıkardı, bu futbolcuya dokunmak kaldı: 2-2. 53'üncü dakikada Karşıyakalı Kadir sağdan ortaladı, arka alanda bomboş İshak indirip kale önünde yine boş pozisyondaki İshak'ı gördü, İshak gelişine dokundu: 3-2. 55'inci dakikada ev sahibi dördüncü golü buldu. İshak ceza sahasında kontrol ettiği topu şık bir vuruşla ağlara yolladı: 4-2. Karşılaşma 4-2'lik skorla Kaf-Kaf'ın üstünlüğüyle bitti.

YILDIRIM'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım geçtiğimiz hafta sonu Muş ile oynanan maçın 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını dün Anadolu Üniversitesi karşısında sahaya sürdü. Yıldırım, Onur, Yasin ve Bedran'ın yerine Abdülkadir, Berat ve Selim'e görev verdi. 18 yaşındaki Selim ve 2005 doğumlu Berat bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. En son 25 Ocak'ta forma giyen Enes Nalbantoğlu ise 7 maç sonra kadroya alındı.

BURGAZ KARDEŞLER BİRBİRİNE RAKİP OLDU

Karşıyaka forması giyen sol bek Ferdi Burgaz ile Anadolu Üniversitesi forması giyen kardeşi Gani Burgaz birbirlerine rakip oldu. Kritik karşılaşma öncesinde iki kardeş hasret giderdi. Karşılaşmaya her iki futbolcu da yedek kulübesinde başladı. Kaf-Kaf'ta Ferdi 76. dakikada oyuna dahil olurken, Gani ise 74. dakikada sahaya çıktı.

MİNİ YORUM/ Levent ARIÖZ

KAF-KAF LANETİ BİTİRDİ

GEÇEN sezon Play-Off'ta elendiği, bu sezon ligin ilk maçında yenildiği mütevazi Anadolu Üniversitesi'ni bu kez mağlup etti Karşıyaka. Aslında Eskişehir ekibinin laneti dün de devam etti. Önce öne geçtiler, ilk yarıda 2-1'i yakaladıktan sonra Kaf- Kaf rahatladım derken 2. yarı başlar başlamaz gelen golle yeniden maça beraberlik geldi. Ama KSK çabuk cevap verdi. Sahalara dönen Enes'in maça getirdiği pozitif hava, bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Berat ve Selim'in iyi oyunuyla 4 gollü bir galibiyet geldi.

Ali Sinan'in müthiş vole golünü de unutmak olmaz. Kaf-Kaf bu kez deyim yerindeyse Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu ve kırılgan bir takım olmadığını kazanarak gösterdi. Bu arada futbolcular, maç sonunda taraftarla sevinç kutlamalarına katılmadı. Maç başında tribünlerden takıma edilen küfürlere bozulan oyuncuların direkt saha dışına çıktığı konuşuluyor. Karşıyaka 2. Lig hedefine bu kadar yakınken taraftar-futbolcu 3. bir dostu yok. ğı dayanışmasını kaybetmemeli. Çünkü Karşıyaka'nın