KSK’nin gençleri parlıyor

İzmir'de yıllardır futbolda altyapıda sınıfta kalan, yalnız transfer yasaklısı olduğu 2016-2021 seneleri arasında mecburiyetten kendi yetiştirdiği oyunculara sarılan Karşıyaka, bu sezon gençlerinin performansıyla gurur duydu. 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışındaki yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen sol bek Ferdi Burgaz, takımda 2 sezondur banko oynarken, son Anadolu Üniversitesi maçında gençlerden Berat Şahin ve Selim Demirci, en kritik dönemde ilk 11'de başarıyla görev yaptı. Sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle alternatifsiz kalan Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, ligin final haftalarında Berat ve Selim'i düşünmeden sahaya sürdü. Berat, bu sezon ilk kez 11'de görev yaparken, kusursuza yakın oynadı. Çilimli Bld'den alınan Selim ise attığı golle alkış topladı. Kaf-Kaf'ta altyapıdan çıkarak A takımda şans bulan 19 yaşındaki forvet Ercan Kulaç'ı da profesyonel yapıldı.