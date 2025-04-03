Kaf-Kaf gaza bastı

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sıkıntılara rağmen şampiyonluk yarışından kopmayan Karşıyaka sezonun final haftalarına girerken gaza bastı. Son 13 maçta 1 yenilgi alan, son 5 maçın 4'ünü kazanıp hiç yenilmeyen Kaf-Kaf, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. İzmir ekibi son 3 iç saha maçında Ergene Velimeşe'yi 4-0, Anadolu Üni'yi 4-2, önceki gün de Kuşadasıspor'u 5-1 mağlup etti. Yıldırım ve takım kaptanı Cenk Ahmet Alkılıç sonuna kadar gideceklerini ifade ederek, şampiyonluğa inandıklarını söyledi.