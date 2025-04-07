KSK hata yapmadı

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Kahramanmaraşspor'u tek golle mağlup etti: 1-0. Son iki maçını kazanan Kaf-Kaf bu sonuçla galibiyet serisini üç maça çıkarırken, Bursaspor'un kazandığı haftada hata yapmayarak şampiyonluk umudunu son üç haftaya taşıdı. Müsabakaya iki takımda temkinli başladı. İlk 45 dakikada Karşıyaka, oyuna daha hakim gibi gözükse de uzaktan çektiği şutlarda tehlike yaratamadı. İlk yarıda 8 şut atan yeşilkırmızılılar, üçünde isabet bulurken, kaleci Olcay'ı aşamadı.

ENES SKORU BELİRLEDİ

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Karşıyaka daha atak bir oyun ortaya koydu. Rakip kaleyi abluka altına alan yeşil-kırmızılılar, 73. dakikada ağları sarstı. Bu dakikada İzmir ekibinin yıldız golcüsü Enes Nalbantoğlu sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. 90+4'te kazanılan penaltıda İshak Kurt atıştan yararlanamadı. Karşıyaka sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.